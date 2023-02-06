Польские военные уходят из армии, чтобы отправиться на Украину – политолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Польские солдаты пишут заявления на увольнение не потому, что боятся войны с Россией, а для того, чтобы отправиться на Украину в качестве наемников.

Об этом в эфире интернет-канала «Спец» заявил политолог Игорь Шишкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По словам Шишкина, подобная практика отработана армиями многих государств на протяжении десятилетий.

«Прошла информация о том, что они вдруг все в польской армии дружно стали подавать рапорты об отставке. О чем это говорит? Когда у нас некоторые считают, что это польские военные перепугались будущей войны и собираются сбежать – кто-то, может быть. Но подавляющее большинство тех, кто подает такие рапорты, – это те, кто завтра окажутся на территории Украины как якобы свободные наемники. Это же технология, отработанная давным-давно. Я не ставлю знак равенства, но технология та же самая – в Красной Армии человек сначала подавал рапорт о переводе или отправке в отпуск, а потом вдруг оказывался на территории Испании, сражался там с фашизмом. Было такое? Было, так что это, естественно, поляки будут делать», – заявил Шишкин.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что польские танкисты стали массово подавать рапорты после объявления о передаче западных бронемашин Украине.