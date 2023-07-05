Польско-литовская бригада станет мишенью для российских ракет

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На территорию Украины планируется ввести польско-литовскую бригаду.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров.

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«Ввод на территорию Украины польско-литовско-украинской бригады «Люблинского треугольника» – это политическая заявка Варшавы на польские восточные кресы. После краха украинского «контрнаступа», который может произойти этой осенью, обязательно встанет вопрос о дальнейшей судьбе Украины», – сказал Гундаров в интервью «Московскому комсомольцу».

Он считает, что поляков больше пугает ситуация на фронтах СВОе, а не появление ЧВК «Вагнер» в Белоруссии.

«НАТО рассматривает Польшу в качестве второго эшелона «украинского фронта». Варшава понимает это, но видит в этом и свой интерес. Появление уже сейчас этой якобы «миротворческой» бригады на территории Украины в дальнейшем может послужить политической основой для введения польских войск на Волынь и в Галицию. Именно для этого Варшава сейчас формирует две новые дивизии. Рассматривается наихудший для Украины вариант, когда на ее территорию фактически вводятся регулярные части Войска Польского. Об этом во Львове еще 11 января вели переговоры с Зеленским президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа, а на этой неделе продолжили этот же диалог», – говорит эксперт.

По его словам, в Польше планируют призвать из запаса до 250 тысяч солдат и офицеров.

«Цель мобилизационного развертывания – «освободительный поход» в Западную Украину. При этом планируется, что саму Польшу на ее восточных границах будут защищать войска НАТО, находящиеся во втором эшелоне наступающих польских частей», – подчеркивает аналитик.

Впрочем, он убежден, что это не означает для России прямое столкновение с НАТО.

«Нет. Глава Альянса Йенс Столтенберг на днях в очередной раз сказал, что НАТО не будет воевать с Россией. Однако сами члены НАТО в индивидуальном порядке могут принять решение: готовы ли они вступить в военный конфликт с Россией, или нет. Скорее всего Литва и Польша согласились на это предложение НАТО, решив, что они готовы», – полагает собеседник к издания.

Он убежден, что в этом случае войсковые группировки этих стран на территории Украины станут законными целями для российских ракет.

«Все военные объекты, включая и группировки сил, что находится на территории Украины, являются легитимными целями для ударов наших войск, пока не достигнуты цели специальной военной операции», – резюмировал Гундаров.