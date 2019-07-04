04.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Волынь, История, Общество, Политика, Польша, Украина
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Польские «вятровичи» начали поиск свидетелей зверств ОУН-УПА на Волыни

Польский Институт национальной памяти объявил о поисках пострадавших лиц и свидетелей «геноцида, совершенного в период 1939-1945 гг. членами ОУН-УПА», передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Польши в Киеве.

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Отмечается, что Комиссия по расследованию преступлений против польского народа (КРПпПН), отделение в Люблине, ведет расследование по делу «преступлений геноцида, совершаемых на территории Волынского воеводства в период 1939-1945 гг. членами ОУН-УПА и другими лицами-соучастниками».

Согласно сообщению, речь идет об убийствах нескольких десятков тысяч мужчин, женщин и детей польской национальности, физическом, психическом издевательстве над поляками, уничтожении или похищении их имущества, а также применении других репрессий и бесчеловечных поступков для создания условий жизни, которые несли угрозу их физического уничтожения, или заставляли покидать свои дома и бежать с территории Волынского воеводства, а также других форм нарушения прав человека.

«Мы обращаемся к потерпевшим, членам их семей, свидетелям и всем тем, кто владеет информацией на тему преступлений, в том числе к тем, у кого есть фотографии замученных, списки жертв или другая документация, которая может быть пригодной в расследовании, с призывом наладить контакт с указанной Комиссией», — сообщили в посольстве.

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