Польский чиновник: Заморозка конфликта на Украине – опасная ловушка

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Заморозка конфликта на Украине позволит России еще больше нарастить военную мощь и представить Киев в качестве агрессора в глазах мирового сообщества.

Об этом на страницах издания National Revew сокрушается Станислав Жарынь – государственный секретарь, правительственный уполномоченный по безопасности информационного пространства Республики Польша.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Этот сценарий представляет собой опасную ловушку. По сути, в конце концов, «замораживание» фронта означало бы практическое признание российской оккупации украинской земли, своего рода принятие войны как законного инструмента российской политики. Кроме того, это открыло бы путь для дальнейшего давления на Запад и коррупции тех, кто раньше лоббировал восстановление деловых отношений с Россией. И это создало бы пропагандистскую ловушку — если бы Украина начала контрнаступление после того, как конфликт был заморожен, она стала бы агрессором, нарушившим условия перемирия, принятые миром», – пишет Жарынь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам польского деятеля, «санкции также не смогли изменить сердца и умы обычных россиян».

«В целом россияне принимают имперскую политику Кремля и разделяют мнение, что Запад – враг, а Россия находится под угрозой… Кремль специально нацелился на идеологическую обработку молодежи, что повышает вероятность того, что Россия будет представлять угрозу и вызов НАТО на десятилетия вперед… Нравится нам это или нет, эта новая Россия уже ведет гибридную войну против НАТО, используя военные провокации, пропаганду, кибератаки, миграцию, дипломатическое давление, шантаж (включая энергетический шантаж) и вмешательство в выборы демократических государств… Поэтому следует исходить из того, что Украина – это только первый шаг в длительном наступлении на европейскую безопасность», – стращает автор.

Если верить ему, то массовое появление публикаций в западных медиа, посвященны провалу ВСУ, также могут быть частью российской кампании.

«В течение нескольких месяцев российские пропагандисты непрерывно бомбардировали Запад сообщениями о том, что затягивание войны обходится слишком дорого, Россия больше не представляет такой угрозы, а Украина больше не является надежным партнером. Суть в том, что Кремль планирует изменить мировой порядок, особенно с точки зрения безопасности, и завоевание Украины является первым шагом в этом плане. Если Запад откажется от Украины сейчас, это еще больше подвергнет НАТО российской агрессии в последующие годы. Вместо этого, чтобы предотвратить опасность со стороны России, НАТО и ЕС должны твердо поддерживать Украину и продолжать развивать свой военный потенциал. Российская угроза должна быть нейтрализована, и это единственный способ сделать это», – призывает польский русофоб.