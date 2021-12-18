Польский дезертир рассказал о массовых убийствах мигрантов на границе

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Польский военнослужащий Эмиль Чечко бежал в Белоруссию через границу и попросил политического убежища «в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами».

Об этом сообщил Госпогнанкомитет Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мужчина заявил, что является военнослужащим 11 Мазурского артиллерийского полка 16 Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Беларусью в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши», – говорится в сообщении.

В течение дня из Польши поступали противоречивые сообщения.

Министр обороны страны Мариуш Блащак заявил, что у Чечко были проблемы с законом и из армии он уволился. Через несколько часов генерал польской армии Томаш Петровский сообщил, что Чечко в полном объеме понесет наказание за дезертирство, военная полиция Польши начала расследование уголовного дела по данному факту. Чечко грозит до 10 лет лишения свободы. А к вечеру стало известно, что командиры сбежавшего солдата уволены со службы.

Тем временем белорусское телевидение продемонстрировало 7-минутное интервью с польским дезертиром. Чечко рассказал страшные вещи.

По его словам, прибывших на границу солдат приучали к насилию, после чего вывозили в лес и заставляли расстреливать мигрантов с Ближнего Востока, пробиравшихся из Белоруссии. Некоторые трупы закапывали в лесу, другие оставались на корм диким зверям. Эмиль утверждает, что они убивали также польских волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам.

«Я был в такой ситуации, когда подъезжал какой-нибудь волонтер и начинал говорить «куда вы их (беженцев) ведете?», а пограничник просто выстреливал ему в лоб. Я видел как минимум две такие ситуации». Не было такой ситуации, чтобы пограничники, проводя мигрантов, никого не убили. Всегда убивали», – рассказал дезертир.

В Белоруссии, которую Запад обвиняет в намеренной организации мигрантского кризиса, восприняли поступок Чечко как собственную моральную победу.

«Вот уже и перебежчики пошли. Скоро появятся также «возвращенцы», которые будут разоблачать «беглых» и их кураторов», – прогнозирует политолог Александр Шпаковский в своем телеграмм-канале.

«Имиджево – абсолютный провал польского государства. Они сами накачивали этот милитаристский психоз и тут такой удар. Речь Посполитая вновь сыпется на глазах», – торжествует его коллега Алексей Дзермант.

«Инцидент с побегом польского солдата очень показательный: люди просто психологически не выдерживают. Те преступные приказы правящего режима, которые они вынуждены выполнять, вгоняют в депрессию и приводят к закономерным результатам. Человек со здоровой психикой не сможет избивать женщин и детей, а потом хладнокровно наблюдать, как они умирают на морозе. Напомню, что месяц назад при неизвестных обстоятельствах в польском пограничье застрелился солдат. Сейчас побег», – пишет политический активист Андрей Сыч.

В России мнения по поводу инцидента на белорусско-польской границе разошлись. Политологу Вадиму Манукяну история Чечко напомнила историю Сноудена.

«Эта история довольно знаковая, в том числе и для всей Европы. Речь идет о военной тайне, которую скрывала Польша от наших стран. Это попахивает очень серьезным нарушением, преступлением, а, возможно, даже и трибуналом для Польши, если все данные, которые вскрыл польский солдат, станут предметом рассмотрения Европарламента и других структур», – сказал он эфире белорусского телевидения.

А вот военкор Александр Коц сомневается в словах польского дезертира.

«Время о…ых историй, как говорится. Вспоминаю российского сержанта Глухова, который в январе 2009 года из части в Южной Осетии бежал в Грузию. Я с ним потом встречался в Тбилиси. Какую же ахинею он нес на грузинских каналах, которые его юзали и в хвост, и в гриву. Потом были такие же предатели-перебежчики Артемьев и Хрипун. И у всех прям политические мотивы. А на деле – шкуры. Поэтому к словам этого поляка отношусь со здоровой долей скептицизма», – написал Коц.