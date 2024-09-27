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Война на Украине должна продолжаться до тех пор, пока Киев не восстановит контроль за своей территорией в границах 1991 года.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил президент Анджей Дуда в интервью Polsat News.

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«Это означает, что она будет иметь полный контроль над территориями, которые не контролировала до российской агрессии в 2014 году. Включая Крым», – сказал Дуда.

Он пугает, что если не вернуть Украине, то Россия нападет на другие страны.

«Речь идет не об отторжении какой-либо территории у России, речь не о нападении на Россию. Речь идет о том, чтобы Россия не забрала какую-либо часть Украины», – добавил польский президент.

Примечательно, что он не хочет давить на Украину, в частности перспективами членства в ЕС, из-за геноцида, устроенного полякам УПА во время Волынской резни.

«На мой взгляд, это не очень удачный способ определения ценностей. На мой взгляд, к этому вопросу надо подходить иначе, а не блокировать интеграцию Украины с Западом», – сказал глава Польши.

В этом случае он снова попытался сделать Россию крайней.

«Давайте вспомним, что блокирование интеграции с Западом — одна из причин, по которой Путин напал на Украину, мы все это знаем», — резюмировал Дуда.