Польский экономист: Наша война с Украиной более вероятна, чем с Россией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинцы ненавидят поляков и при первой же возможности выместят на них зло. Об этом в ходе стрима с политологом Лешеком Сикульским заявил известный польский экономист Артур Бартошевич.

Он раскритиковал идею размещения в Польше американского ядерного оружия и заявил, что Вашингтон вынудил Варшаву финансировать войну на Украине.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Сикульский известен своими взглядами, выделяющимися из польского мейнстрима. Он заявляет, что война на Украине – «не наша война», требует «остановить украинизацию Европы». Сикульский возглавляет партию «Безопасная Польша», одним из требований которой является нормализация отношений с Россией и Белоруссией. В начале СВО он записал интервью с послом России в Польше Сергеем Андреевым, за что удостоился критики у себя в стране.

На YouTube-канале Сикульского выступил известный польский экономист, доктор Артур Бартошевич. Он сказал, что испытывает дискомфорт, когда слышит идеи о размещении в Польше американского ядерного оружия.

«Это еще один механизм тотального подчинения гегемону. Мы берем на себя риск огромной игры, которую мы вообще не понимаем, мы проходим между молотом и наковальней, мы бьем по своим пальцам», – заявил Бартошевич.

По его словам, поддержка Украины была навязана Польше извне.

«Мы были принуждены гегемоном, США приказали нам финансировать расходы на войну, которая не является нашей войной, её и реальной войной назвать нельзя», – сказал Бартошевич.

Он добавил, что Украина успешно развивается не испытывает трудностей, а война ведется только на небольшой её части.

«Время от времени искусственно нагнетается тревога, чтобы держать общество в огромном страхе», – сказал экономист.

Сикульский спросил Бартошевича о возможности нормализации отношений с Россией и Белоруссией.

«Я действительно за нормализацию отношений, потому что не верю, что Россия вдруг исчезнет с карты мира», – сказал Бартошевич.

По его оценке, украинцы таят злобу на поляков и не преминут возможностью им отомстить при первом же удобном случае.

«Для меня вооруженный конфликт более вероятен между Польшей и озлобленной Украиной, чем между Польшей и Россией», – предположил доктор Бартошевич.