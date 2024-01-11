Польский экс-министр: Польша и Украина слишком ослабели

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Внутренний политический кризис в Польше и на Украине ослабляет эти страны и ставит их перед риском выживания в условиях противостояния с Россией.

Об этом в эфире видеоблога украинского политолога Юрия Романенко заявил экс-министр труда, бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кульпы, история показывает, что лучше бы Киеву и Варшаве не портить отношения.

«Мне кажется ключ – посмотреть глубоко в свою историю и еще раз вспомнить, что мы выживали, нам было хорошо, когда эти отношения были хорошими. На сегодня риски огромнейшие, потому что Польша очень сильно ослаблена внутренним конфликтом. Как ни посмотри, здесь пространство для внешних провокаций в условиях такой внутренней войны, которую мы наблюдаем, очень сильно растет. Не дай Бог, рашисты это используют. Сегодня просто анархия может способствовать ослаблению Польши в ее поддержки для Украины. То же самое в Украине – внутренние конфликты, которые могут приобрести новую форму, могут быть тоже большим риском для стабильности, будущего и выживания в этих условиях», – заявил Кульпа.