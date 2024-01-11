Польский экс-министр: Польша и Украина слишком ослабели

Анатолий Лапин.  
11.01.2024 20:24
  (Мск) , Киев
Просмотров: 252
 
Дзен, Политика, Польша, Россия, Украина


Внутренний политический кризис в Польше и на Украине ослабляет эти страны и ставит их перед риском выживания в условиях противостояния с Россией.

Об этом в эфире видеоблога украинского политолога Юрия Романенко заявил экс-министр труда, бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Внутренний политический кризис в Польше и на Украине ослабляет эти страны и ставит их...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


По мнению Кульпы, история показывает, что лучше бы Киеву и Варшаве не портить отношения.

«Мне кажется ключ – посмотреть глубоко в свою историю и еще раз вспомнить, что мы выживали, нам было хорошо, когда эти отношения были хорошими. На сегодня риски огромнейшие, потому что Польша очень сильно ослаблена внутренним конфликтом. Как ни посмотри, здесь пространство для внешних провокаций в условиях такой внутренней войны, которую мы наблюдаем, очень сильно растет. Не дай Бог, рашисты это используют. Сегодня просто анархия может способствовать ослаблению Польши в ее поддержки для Украины. То же самое в Украине – внутренние конфликты, которые могут приобрести новую форму, могут быть тоже большим риском для стабильности, будущего и выживания в этих условиях», – заявил Кульпа.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть