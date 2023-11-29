Польский экс-министр: Русский язык – это диалект мовы

Анатолий Лапин.  
29.11.2023 17:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Идиотизм, Мова, Общество, Политика, Польша, Россия, Русофобия, Украина


На Украине нет проблем с правами русскоязычных, потому что сам по себе русский язык несамостоятелен, а является диалектом украинского языка.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Виталия Дикого заявил экс-министр труда, бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине нет проблем с правами русскоязычных, потому что сам по себе русский язык...

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Кульпа, общавшийся с Диким на русском, посчитал его одним из ответвлений «мовы», значит, по его мнению, требования Евросоюза о языковом законодательстве, которые являются одной из преград на вступление Украины в ЕС, можно обойти.

«Я знаю всю Украину и не видел момента – цепляться можно ко всему, но точно не к этому. Думаю, что языковые вопросы – искусственные. Я считаю, что все, что объединает украинцев – это друзья, что разъединяет – это враги. Моя позиция по отношению к русскому языку – это то, что это диалект украинского языка, и все.

Я знаю профессоров-лингвистов, которые в этом абсолютно убеждены. Если хотеть, можно найти здесь какую-то дыру. Тем более, что русский язык, который употребляется в России, и на Украине – это два языка. В том смысле, что есть причастия, которых в Украине не слышно», – рассуждал Кульпа.

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