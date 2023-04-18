Польский эксперт рассказал о коварстве Украины при экспорте зерна

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Украина везла в Польшу второсортное зерно, преподнося его как техническое, а после легализовала и продавала на мельницы как зерно хорошего качества.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил польский журналист и политолог Марек Сиерант, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Сиеранта, здесь не обошлось без заинтересованности польской власти, которая пыталась так заработать.

«Оно должно было выехать из Польши на самом деле, и оппозиция об этом говорила еще полгода назад, что давайте внедрим страховку, что зерно в Польшу въезжает и выезжает. Я имею тут смешанные чувства, потому что помогать нужно уметь. А как мы в Польше об этом говорили нашему правительству, то наше правительство нас убеждало, что мы – путинисты и ведем вражескую пропаганду, а теперь они сделали и плохо польским аграриям, и плохо польскому образу помощника Украины», – сказал эксперт.

«Они перечеркнули все, что делало польское общество для Украины, и еще они подвели нас как граждан и планируют на этом заработать деньги… Вся проблема в том, что оно [зерно] заехало как техническое, а зашло и поехало на польские мельницы как зерно хорошего качества, я видел видео, что не хорошего качества», – заявил Сиерант.

Напомним, ранее Польша, а вслед за ней Венгрия и Словакия запретили импорт украинского зерна.