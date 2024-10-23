Польский эксперт: Саммит БРИКС – надежда на окончание гегемонии доллара

Саммит БРИКС+, который проходит в эти дни в Казани, показал, что все попытки Запада изолировать Россию после начала СВО оказались тщетны. В столице Республики Татарстан сегодня находятся представители стран, которые по населению и суммарной экономике превышают коллективный Запад. Если же в рамках БРИКС будет создана совместная валюта для расчётов, это станет началом конца гегемонии доллара, и, соответственно, США.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил польский политолог Томаш Янковский.

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«Саммит БРИКС – это надежда для большинства мира. Если посмотрим на количество людей, которые представляют страны, участвующие в саммите, – это будет большинство мира. Это уже не первая подобная встреча, но первая по важности. Мы знаем, какой существует раскол между Россией и Западом после начала СВО, поэтому символично, что встреча проходит в России. Это – свидетельство того, что никакой изоляции России нет.

Но самое важное, чтобы это был не только символ, а, чтобы на этом саммите были конкретные решения. Я понимаю, что большинство мира ждет конца гегемонии американского доллара, важно, чтобы в странах БРИКС была создана общая валюта, например, как был рубль в странах Варшавского договора. Это будет означать конец гегемонии доллара. Важно знать, что у США есть возможность печатать доллары бесконечно только потому, что это – международная валюта. Пока есть спрос доллар, его можно печатать и печатать – в этом и причина силы США. Конечно, много людей в мире ждут даже не второго НАТО, какого-то милитарного союза. Это невозможно, пока есть страны с разными интересами, как, например, Индия и Китай. Но даже если в БРИКС не будет военного союза, это может все равно означать конец единства НАТО. Я имею в виду, например, Турцию, которая является членом НАТО, но турецкий президент участвует в саммите БРИКС. Так что я думаю, что нынешний саммит БРИКС – это начало больших надежд», – заявил Янковский.