Польский эксперт: Украинских преступников нельзя допускать к расследованию

Ситуация вокруг прилета в Польшу ракет ПВО Украины показала, что президент Владимир Зеленский готов обманывать весь мир.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет польский политолог и бывший депутат Сейма Матеуш Пискорский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По его словам, польский президент Анджей Дуда «вел себя зрело и взвешенно в течение последних нескольких десятков часов».

«Однако то же самое нельзя сказать о поведении комика, занимающего пост президента Украины. Сначала он заверил всех, что два поляка были убиты российской ракетой. Теперь он начал сомневаться в этом. Вдобавок ко всему его люди, включая секретаря Совета обороны и безопасности Украины Алексея Данилова, бесцеремонно требуют от Польши доступа к расследованию инцидента.

Ответ польских властей должен быть только один: преступнику не разрешается доступ к расследованию, в котором он является подозреваемым», – считает эксперт.