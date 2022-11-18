Польский эксперт: Украинских преступников нельзя допускать к расследованию
Ситуация вокруг прилета в Польшу ракет ПВО Украины показала, что президент Владимир Зеленский готов обманывать весь мир.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет польский политолог и бывший депутат Сейма Матеуш Пискорский.
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По его словам, польский президент Анджей Дуда «вел себя зрело и взвешенно в течение последних нескольких десятков часов».
«Однако то же самое нельзя сказать о поведении комика, занимающего пост президента Украины. Сначала он заверил всех, что два поляка были убиты российской ракетой. Теперь он начал сомневаться в этом. Вдобавок ко всему его люди, включая секретаря Совета обороны и безопасности Украины Алексея Данилова, бесцеремонно требуют от Польши доступа к расследованию инцидента.
Ответ польских властей должен быть только один: преступнику не разрешается доступ к расследованию, в котором он является подозреваемым», – считает эксперт.
Он не исключает, что смерть поляков от ракеты ВСУ могла быть случайной.
«Но это не меняет того факта, что Киев в данном случае солгал. Лгал, изворачивался, потому что ему было что скрывать. Какой вывод можно сделать из этого? Зеленский начинает путь от искусственно созданного кумира до лжеца и кривляки, готового примитивно обманывать весь мир по очевидным вопросам», – убежден Пискорский.
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