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США используют Великобританию для поддержки войны на Украине, когда у самих американцев возникают внутриполитические перебои или сменяется повестка.

Об этом на канале «Вопреки Цензуре» заявил находящийся в Шотландии польский публицист и экономист Конрад Ренкас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Великобритания так и остаётся земным непотопляемым авианосцем США, пришвартованным у берегов Европы и всегда готовым эту Европу и всю Евразию дестабилизировать. Если говорить об Украине, то Британия, как и раньше, остаётся главным адвокатом продолжения войны, если говорить о западноевропейских странах. Очень часто Лондон с этой точки зрения выручает Вашингтон, особенно в моментах с точки зрения внутренней американской политики. Когда администрация Байдена не могла достаточно заинтересовать команду Зеленского для продолжения войны, то британцы выходили вперёд. Так было в 2022 году, когда Борис Джонсон запретил Зеленскому вести какие-либо переговоры с Россией, так есть и сейчас, когда Риши Сунак продолжает политику, поддерживающую не только продолжения войны, но и продолжения передачи гигантских финансовых средств Украине», – сказал Ренкас.

Он отметил, что Лондон уже начинает раскачивать и Прибалтику.

«Что характерно, британцы, которые непосредственно ангажированы в конфликт, обучая украинские подразделения и предоставляя военное оборудование, амуницию, снаряды, также пытаются втянуть в конфликт балтийские страны. Всё-таки не напрямую там функционируют там отделения британской армии, почти возле Петербурга», – сказал публицист.

Он добавил, что ВСУ – лишь одна из армий британских наёмников для войны с русскими.

«Они будут с удовольствием продолжать эту войну в соответствии со своей исторической традицией. Легче воюется конкретно с Россией руками британских, англосаксонских вассалов, наёмных армий, которые финансируются Сити и Уолл-стрит. И так есть в украинском случае. Они трактуются как наёмники для борьбы с русскими», – объяснил Ренкас.