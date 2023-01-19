Польский генерал потребовал для Украины 400 танков

Анатолий Лапин.  
19.01.2023 14:21
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Обещанных Украине странами Запада танков недостаточно для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя. Об этом в эфире ВВС заявил бывший командующий польскими сухопутными войсками Вальдемар Скшипчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению генерала, ВСУ нужно как минимум 350-400 танков «Леопард», чтобы добиться желаемого результата.

Обещанных Украине странами Запада танков недостаточно для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя....

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«Кроме Польши, в Европе такие танки имеют Ирландия, Швейцария, Дания, Испания, Германия, Греция, Венгрия. Если бы каждая страна дала определенное количество этих танков, то из них можно было бы сформировать два батальона танков. Один батальон включает от 31 до 40 танков, которые будут иметь влияние на ход войны с российской армией… 10 танков ничего не изменят, это очень мало. Даже 30 танков – этого слишком мало. Для того, чтобы в будущем Украина могла освободить свои территории в Луганской, Донецкой, Херсонской областях, ей нужно создать свой танковый кулак. Он должен состоять из 350-400 танков. Нужно всем странам сложиться и предоставить Украине эти танки. Если иметь такой кулак, то украинская армия разобьет российскую. Нужно помочь Украине приготовить этот танковый кулак», – заявил Скшипчак.

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