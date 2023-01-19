Польский генерал увидел возможность российской атаки на Харьков

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Россия сконцентрировала свои войска в приграничных регионах с Украиной и может атаковать в Харьковской области. Об этом в эфире ВВС заявил бывший командующий польскими сухопутными войсками Вальдемар Скшипчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению польского генерала, ВС РФ могут выйти вдоль берега реки Ворскла, поставив под угрозу не только Харьков, но и Полтаву, и Днепр, замкнув «клещи» на Донбассе.

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«Они имеют резерв из одного миллиона двухсот тысяч человек. Из них – 300 тысяч мобилизованных проходят соответствующую подготовку и тренировки. Большая часть сил сейчас сконцентрирована в районе Воронежа, Курска и Брянска. Я считаю, что Россия может ударить по Украине с этого направления, двигаться оттуда в южном направлении от Харькова вдоль реки Ворскла, которая впадает в Днепр. При этом сценарии под ударом оказывается Полтава и Днепр. Они могут попробовать соединить свои силы с этого направления с теми, которые сейчас воюют на востоке в районе Бахмута и Соледара. Некоторые считают, что россияне снова пойдут на Киев», – заявил Скшипчак.