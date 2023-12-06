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Элитные британские спецназовцы действовали на территории Украины через несколько недель после начала российской военной операции.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет британский информационный портал Declassified UK, ссылаясь на книгу польского журналиста Збигнева Парафьяновича «Польша в войне».

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Отмечается, что был украинским корреспондентом ежедневной газеты в Варшаве и имел доступ к политическим инсайдерам и высокопоставленным чиновникам. Он цитирует неназванного министра польского правительства, который утверждает, что столкнулся с британскими коммандос в середине марта 2022 года между Киевом и Житомиром.

«Это было время, когда русские еще стояли в Буче, и маршрут был серой зоной. Можно было столкнуться с русскими. Мы прошли последний блокпост. Украинцы нам сказали, что продолжаем на свой страх и риск… Ну, и кого мы встретили следующим? Украинские солдаты и… британский спецназ. Униформа. С оружием. Они передвигались с украинцами на грузовиках и внедорожниках с артиллерийскими радарами. Они отслеживали цели. Они узнали об этой войне. Такие радары отслеживают, куда падают и стреляют минометные или ракетные снаряды», – приводит журналист слова польского министра.

Книга Збигнева Парафьяновича «Польша в войне».

«Эти замечания дополняют доказательства того, что британские солдаты были тайно переброшены в зону боевых действий без уведомления парламента и принимали участие в операции, а не только в обучении», – пишет британское издание.

Declassified, ссылаясь на данные американской разведки, информирует, что на Украине находились 50 элитных британских военнослужащих.

«Контингент Великобритании был в три раза больше, чем у любого другого союзника. Среди тех, кто утверждал, что прошел подготовку в британском спецназе, был Даниил Ляшук, ранее осужденный украинским судом за пытки», – добавил автор.

Минобороны Британии подтвердило тайную переброску в Киев военнослужащих парашютно-десантного полка, но уверяет, что они нужны были лишь для защиты посольства.

На просьбу прокомментировать утверждения, содержащиеся в книге польского журналиста, представитель Минобороны заявил:

«Это давняя политика сменяющих друг друга правительств — не комментировать спекуляции о силах специального назначения».

В своей книге Парафьянович утверждает, что телохранители президента Зеленского прошли подготовку в британской Специальной воздушной службе (SAS). Кроме того, цитируемой выше польский министр признал, что на Украине были и польские военные.

«В первый день войны мы поняли, что в Броварах под Киевом были коммандос – из Люблинского военного диверсионного отряда…. Они вместе с американцами и англичанами строили спецназ для украинцев с 2014 года, то есть с момента аннексии Крыма и войны с сепаратизмом на Донбассе», – сказал министр.

Их присутствие вызвало опасения, что солдаты НАТО могут быть вовлечены в вторжение, что побудило различных чиновников потребовать их вывода.

Однако высокопоставленный польский офицер заявил:

«Они вместо того, чтобы вернуться в Польшу в первый день войны, пошли в противоположном направлении. В том числе в Харьков, а также в города Донбасса, которые контролировали украинцы. Они сотрудничали с британцами».

Польский офицер объяснил, что позже была выработана формула их присутствия на Украине.

«Нас просто отправили в оплачиваемый отпуск. Политики сделали вид, что не заметили этого», – уточнил офицер.

В книге цитируется другой польский министр, который сказал, что во время одной дипломатической поездки в Украину «американцы попросили нас привезти из Киева двух их раненых солдат. Они были там как гражданские лица. Но известно, что это за гражданские лица.

«Эти двое раненых американцев возвращались на том же поезде, на котором Качиньский ехал с Моравецким. У одного не было ноги. Врачам пришлось его ампутировать», – рассказал польский министр.

Declassified обращает внимание, что спецназ Великобритании не подлежит надзору со стороны какого-либо парламентского комитета или Закона о свободе информации. Суд в настоящее время расследует утверждения о том, что САС убили 80 мирных жителей и задержанных в Афганистане в период с 2010 по 2013 год.