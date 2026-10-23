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Польша не будет закрывать глаза на героизацию бандеровцев на Украине.

Об этом в эфире канала канала Żeby Wiedzieć заявил польский историк, член коллегии Института национальной памяти Гжегож Мотыка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всякий раз, когда польские политики поднимают тему Волыни, украинская сторона поспешно называет это происками российских агентов», – сказал Мотыка.

Он считает, что после споров, разгоревшихся этой весной и летом, Украине и Польше «продолжать двигаться прежним курсом уже невозможно».

«С другой стороны, возможно, кто-то с украинской стороны — будь то власти или те круги – продвигают культ ОУН и УПА (запрещены в РФ, а польские эксперты по Украине в шутку называют их «бандеро-масонами») — возможно, этим решением Львовский областной совет попытался прощупать почву: отреагируют ли поляки на такой шаг или просто отмахнутся? Впрочем, мне это кажется крайне маловероятным, поскольку подобный шаг свидетельствовал бы о совершенно неверном понимании настроений, преобладающих в Польше», – говорит историк.

Ведущему явно понравился термин, употребленный его собеседником, и журналист поинтересовался, «можно ли предположить, что именно эти бандеро-масоны сейчас управляют Украиной и задают тон в её политике».