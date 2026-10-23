Польский Институт нацпамяти: «Украиной управляют бандеро-масоны»
Польша не будет закрывать глаза на героизацию бандеровцев на Украине.
Об этом в эфире канала канала Żeby Wiedzieć заявил польский историк, член коллегии Института национальной памяти Гжегож Мотыка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Всякий раз, когда польские политики поднимают тему Волыни, украинская сторона поспешно называет это происками российских агентов», – сказал Мотыка.
Он считает, что после споров, разгоревшихся этой весной и летом, Украине и Польше «продолжать двигаться прежним курсом уже невозможно».
«С другой стороны, возможно, кто-то с украинской стороны — будь то власти или те круги – продвигают культ ОУН и УПА (запрещены в РФ, а польские эксперты по Украине в шутку называют их «бандеро-масонами») — возможно, этим решением Львовский областной совет попытался прощупать почву: отреагируют ли поляки на такой шаг или просто отмахнутся?
Впрочем, мне это кажется крайне маловероятным, поскольку подобный шаг свидетельствовал бы о совершенно неверном понимании настроений, преобладающих в Польше», – говорит историк.
Ведущему явно понравился термин, употребленный его собеседником, и журналист поинтересовался, «можно ли предположить, что именно эти бандеро-масоны сейчас управляют Украиной и задают тон в её политике».
«Начиная с 2015 года утвердилась установка, согласно которой ОУН и УПА были легитимными организациями, боровшимися за независимость. Теперь это официальная, доминирующая точка зрения.
В то же время существует убеждение, что в рамках переговорного процесса с Европейским союзом необходимо добиться того, чтобы такое видение истории воспринималось как нечто совершенно нормальное — даже как стандарт — в европейском культурном пространстве. Короче говоря, если выразиться проще, украинцы хотят обелить УПА», – ответил Мотыка.
English version :: Читать на английском Польский Институт нацпамяти: «Украиной управляют бандеро-масоны»