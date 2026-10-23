Польский Институт нацпамяти: «Украиной управляют бандеро-масоны»

Игорь Шкапа.  
23.10.2026 18:52
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Польша, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Польша не будет закрывать глаза на героизацию бандеровцев на Украине.

Об этом в эфире канала канала Żeby Wiedzieć заявил польский историк, член коллегии Института национальной памяти Гжегож Мотыка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша не будет закрывать глаза на героизацию бандеровцев на Украине. Об этом в эфире...

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«Всякий раз, когда польские политики поднимают тему Волыни, украинская сторона поспешно называет это происками российских агентов», – сказал Мотыка.

Он считает, что после споров, разгоревшихся этой весной и летом, Украине и Польше «продолжать двигаться прежним курсом уже невозможно».

«С другой стороны, возможно, кто-то с украинской стороны — будь то власти или те круги – продвигают культ ОУН и УПА (запрещены в РФ, а польские эксперты по Украине в шутку называют их «бандеро-масонами») — возможно, этим решением Львовский областной совет попытался прощупать почву: отреагируют ли поляки на такой шаг или просто отмахнутся?

Впрочем, мне это кажется крайне маловероятным, поскольку подобный шаг свидетельствовал бы о совершенно неверном понимании настроений, преобладающих в Польше», – говорит историк.

Ведущему явно понравился термин, употребленный его собеседником, и журналист поинтересовался, «можно ли предположить, что именно эти бандеро-масоны сейчас управляют Украиной и задают тон в её политике».

«Начиная с 2015 года утвердилась установка, согласно которой ОУН и УПА были легитимными организациями, боровшимися за независимость. Теперь это официальная, доминирующая точка зрения.

В то же время существует убеждение, что в рамках переговорного процесса с Европейским союзом необходимо добиться того, чтобы такое видение истории воспринималось как нечто совершенно нормальное — даже как стандарт — в европейском культурном пространстве. Короче говоря, если выразиться проще, украинцы хотят обелить УПА», – ответил Мотыка.

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