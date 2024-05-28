Польский контингент не вернётся из Украины домой – Путин вызвал панику в Варшаве

Елена Острякова.  
28.05.2024 19:35
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Польша, Россия, Спецоперация, Украина


Поляки не вернутся из Украины, если зайдут контингентом на территорию страны.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Ташкенте заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя угрозы Варшавы отправить регулярные войска в «незалежную», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поляки не вернутся из Украины, если зайдут контингентом на территорию страны. Об этом сегодня...

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«Там польские власти заявляют, что готовы направить свои контингенты. Мы слышим польскую речь, там много наемников из Польши. Конечно, инструкторы под видом наемников. Вот и все. Они есть – и несут потери. Может, такое заявление связано с тем, что им труднее их скрывать эти потери. Если зайдут какие-то контингенты европейских стран вместе с поляками, другие уйдут, поляки — никогда. Это очевидная вещь. Для меня, во всяком случае, точно. Может быть, я ошибаюсь, но вряд ли. Вряд ли», – сказал Путин.

Депутат Госдумы, герой России Андрей Красов пообещал натовским контингентам бесславный конец.

«В новой истории России таких походов не было, но они могут перечитать историю нашего государства в царские времена, советские, все походы Наполеона, Гитлера – плачевно заканчивались. Заканчивались березовыми крестами на бескрайних просторах Российской Федерации, парадом в Париже, Берлине. Вот, что ждет новых вояк, которые собрались в поход. Страны НАТО тоже бесславный конец ждет», – сказал Красов.

На Украине и в Польше эти заявления вызвали панику.

«Перевозбудились украинские и польские каналы. Президент Путин, говоря, что если зайдут иностранные войска на территорию Украины и потом все уйдут, а поляки останутся, имел в виду, что они именно останутся, захватят земли на западе Украины. А не то, что их мы всех убьем. Часть, конечно, если будут ерепениться. Но, контекст другой имел в виду Президент», – решил успокоить их политолог Марат Баширов в своем тг-канале.

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