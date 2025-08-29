Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новый президент Польши Кароль Навроцкий, анонсировавший запрет бандеровской символики, отвечает на запрос избирателей.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил либеральный польский политолог Марек Сиерант, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Мосейчук спросила, «есть ли какие-то рычаги влияния на пана Навроцкого, или возможно ли с ним поладить, но так, чтобы это было достойно для двух наций?» (читай – как заставить Варшаву смириться с героизацией бандеровщины, но при этом продолжать получать помощь от Польши).