Польский министр собрался на Донбасс

27.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

На следующей неделе польский министр по вопросам гуманитарной помощи Михал Вось посетит Донбасс, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает “Польское Радио”.

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“На следующей неделе я еду на Донбасс; вместе с польским Каритасом там проводятся мероприятия, поэтому я поеду туда. Это будет моя первая поездка, потому, что о войне на востоке Украины мало говорится, но она все еще продолжается”, — подчеркнул Вось.

Он отметил, что не проходит даже недели без жертв на Донбассе, и помогать этим людям — в интересах Польши.

Надо “помнить, что российская агрессия продолжается, а мы выступаем за сохранение территориальной целостности Украины”, — подчеркнул министр.