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Польский водолаз Майкл Киермач утверждает, что он был первым польским военным инструктором, который прибыл в Очаков, чтобы тренировать украинских морских пехотинцев.

Об этом он рассказал российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову, позвонившим ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «Политнавигатора».

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При этом воевать за Украину польский водолаз не собирается, «потому что там можно легко потерять жизнь».

«Я могу быть инструктором. Я ни от чего сразу не отказываюсь, но я не собираюсь участвовать в штурмовых операциях, потому что это слишком опасно. И у меня сейчас другая жизнь, у меня есть дети, и я хочу быть живым», – сказал Киермач.

А вот другой наемник Игорь Горняк согласился вступить в новую «ЧВК Порошенко», потому что у него есть украинские корни и много друзей в ВСУ. Его не смущают «вопросы о Бандере» и националисты из «Азова».

«У меня нет проблем с этим. Особенно с «Азовом». В своей жизни я обеспечивал безопасность многих людей, я не хочу называть вам какую-то фамилию, но этих людей во всем мире знают как, скажем так, плохих людей. И у меня никогда не было с этим проблем», – сказал Горняк.