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11.11.2021 17:13
(Мск), Варшава,
Андрей Родионов
 
Дзен, миграция, Политика, Польша, Украина
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Польский общественник: Мы никогда не будем сотрудничать с бандеровцами

Новости УкраиныВласти Польши должны отвергнуть обращение политического крыла нацбата «Азов»- партии «Нацкорпус», которая накануне предложила...

Власти Польши должны отвергнуть обращение политического крыла нацбата «Азов»- партии «Нацкорпус», которая накануне предложила официальной Варшаве направить ветеранов карательной операции на Донбассе к границе с Белоруссией для помощи в ситуации с потоком мигрантов, пытающихся прорваться через кордон.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил Доминик Чмиелевски, заместитель председателя польской организации «Задружий круг», которая выступает за выход Варшавы из-под диктата США.

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«В ответ на предложение украинского нацистского батальона «Азов» помочь Польше в ситуации с беженцами на польско-белорусской границе, мы, польские патриоты, заявляем, что нам такая помощь не нужна! Мы никогда не будем сотрудничать с бандеровцами и людьми, которые продолжают их политику. С потомками убийц польских мужчин, женщин и детей из Волыни никакого сотрудничества никогда не будет! Бандеровец никогда для поляка не станет братом», – сказал Чсилевски.

По его словам, Киев должен согласиться на прозвучавшее в Бундестаге предложение о перемещении мигрантов на украинскую территорию для разрешения кризисной ситуации.

«Если власти Украины не хотят быть в союзе с другими славянскими странами и открыто поддерживают антипольскую, антибелорусскую и антироссийскую политику, проводимую враждебными нам западными государствами, то пусть сами и принимают к себе этих беженцев, собравшихся на польско-белорусской границе», – сказал Чсилевски.

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