Польский писатель рассказал про «патриотическую дурь» в русофобской газете

Профессор Стефан Хвин один из самих известных польских современных писателей и литературоведов.

В интервью главному либеральному изданию Gazeta Wyborcza автор из Гданьска высказывает мнение, которое еще недавно могло бы шокировать политически корректных читателей.

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«Последние время мы живем в условиях патриотического террора поддержки для Украины. Достаточно сказать что-то некорректное – и сразу тебя подозревают в пораженчестве и связях с агентурой. Отношусь к этому с пониманием, ведь раз мы исчезли из карты мира на 123 года, мы отождествляемся с теми, кого бьют и, ради того, чтобы их не обижать, осторожно выбираем слова.

Однако считаю долгом польского интеллигента честно держаться правды. Мой опыт историка, наблюдающего за польской жизнью и жизнями других обществ и народов, подсказывает, что народы совсем не жаждут правды. Народы хотят жизненной энергии, чтобы как то выжить на Земле. Без правды можно жить, но без жизненной энергии никак», – считает польский ученый.

«Недавно я написал статью осуждающую польскую патриотическую дурь, которая заставляет поляков отменять концерты Чайковского в филармониях. Удалять из меню русские пельмени. Я такое увидел в одном ресторане в Гданьске. Дурдом. Люди, которые попадают в состояние патриотической дури, успокаивают свою совесть, внушая себе, что искренне выразили свои мысли и еще повлияли на действительность. Я эту статью не опубликовал, а то меня бы обвинили, что я сторонник России», – рассказал Хвин, обращая внимание на интеллектуальную атмосферу в стране.