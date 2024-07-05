Польский план для Украины: Откажитесь воевать за территории, чтобы вернуть их потом

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Украина должна отказаться от попыток военным путём вернуть освобождённые Россией территории, но требовать от Запада продолжения санкционного режима.

Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет войны между Россией и Японией, хотя Япония не признаёт потери своих территорий на Курильских островах. Просто не добивается военным путём, и ждёт момента, когда мирным путём можно будет восстановить свои законные территории. И есть такой вариант, чтобы Украина отказалась от того, чтобы отбивать свои признанные всеми странами мира территории. Просто отказывается добиваться этого военным путём. И будет ждать момента, когда Россия эти территории вернёт», – сказал Кульпа.

«И здесь ключевой момент – будут отменены санкции или нет. Потому что заставить Россию вернуть территории можно только если санкции будут держаться на ней так долго, пока она эти территории не вернёт», – подытожил поляк.