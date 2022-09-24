Польский политик: украинцы умирают за гомосексуализм

24.09.2022  17:42 (Мск), Варшава
Матеуш Пискорский.  
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Дзен, Политика, Польша, Скандал, Украина
Новости Украины

Вице-спикер польского Сената, представитель оппозиции Михал Каминьский объяснил всем на популярном польском радио Zet (его название до сих пор не изменено!), за что борются украинцы. В первую очередь, он перечислил, что «они умирают за право быть гомосексуалистами».

Позже вице-спикер добавил к этому списку свободу, демократию и европейскую интеграцию. Далее он обрушился на нынешние польские власти, утверждая, что они тоже далеки от «европейских» ценностей. Однако Каминский заявил, что сейчас необходимо объединить все политические силы, потому что, по его словам, на Украине идет цивилизационная война за ценности так называемого Запада.

Вице-спикер польского Сената, представитель оппозиции Михал Каминьский объяснил всем на популярном польском радио Zet...

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Михал Каминьский начал свою политическую карьеру как крайний националист, в фашистской партии Narodowe Odrodzenie Polski. Позже он активно участвовал в католических партиях, а затем присоединился к партии Ярослава Качиньского, которая сейчас находится у власти. После конфликта в партии «Право и справедливость» он стал убежденным либералом. До недавнего времени он публично с презрением отзывался о «педиках». Но сегодня он утверждает, что Украина воюет во имя гомосексуализма.

Заявления вице-спикера Сената вызвали волну критики и возмущения в польских правительственных СМИ.

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