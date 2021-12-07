Польский политолог на российском ТВ: «Вы ниже США в мировой иерархии»

Провокацию американского военного самолета-разведчика CL600, который едва не столкнулся с пассажирским лайнером российской авиакомпании «Аэрофлот» вблизи границ РФ, – это слабость России.

Такое мнение высказал польский политолог Якуб Корейба.

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Напомним, 4 декабря американский разведчик приблизился к воздушному пространству России, снизился с высоты в 11 до чуть более 9,2 километров и пересек маршруты гражданских судов. Дистанция между летевшим из Тель-Авива в Москву Airbus, на борту которого находились 142 пассажира и американским самолетом составила менее 20 метров по вертикали, после чего диспетчеры дали команду пассажирскому судну сменить высоту и трагедии удалось избежать. Позже американский разведчик отогнали поднявшиеся в небо российские истребители.

«Выше этих институтов, этих законов и этих привычек есть некая международная иерархия. И то, что ничего не случилось, показывает, что эта иерархия работает, и вы в этой иерархии знаете свое место. США демонстративно нарушают, а вы уступаете. США идут на столкновение – вы меняете курс. Значит, США в этой иерархии выше, они принуждают, а вы в этой иерархии ниже, вы уступаете», – заявил Корейба в эфире ток-шоу «Время покажет».