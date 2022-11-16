Польский политолог возмутился нацистской символикой ВСУшников в оккупированном Херсоне

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Новости Украины

Украинские военнослужащие не стесняются позировать с нацисткой символикой в Херсоне, который оставила российская армия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет польский политолог и бывший депутат Сейма Матеуш Пискорский.

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Он опубликовал соответствующий снимок, на котором изображены украинские военные с флагом УПА и стилизованной эмблемой танковой дивизии СС «Мертва голова». Примечательно, что этот снимок опубликовали СМИ Польши, население которой пострадало как от гитлеровцев, так и бандеровцев.

«Несколько лет назад кто-то принял решение построить современную украинскую идентичность на основе символов, которые однозначно ассоциируются во всей Европе. И по сей день мы не знаем, откуда взялась такая идея. В конце концов, весь проект мог быть организован вокруг идеологий и фигур, которые были бы менее противоречивыми. Ведь они есть в истории земель, которые сегодня входят в состав Украины. Польские СМИ, тем временем, показывают фотографии из оккупированного Украиной города Херсона. Они показывают ссылки на символику, которая является даже не националистической, а неонацистской. То, что казалось невообразимым всего несколько лет назад, похоже, стало обыденностью. Никто не возмущается, никто даже не комментирует», – подчеркивает Пискорский.

Это далеко не первый подобного рода скандал.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», президент Украины Владимир Зеленский нацепил шеврон дивизии СС «Мертвая голова».

А к 9 Мая он опубликовал снимок бойца ВСУ, у которого на груди была эмблема «Мертвой головы».

После разразившегося скандала снимок был удален, а публикация отредактирована.