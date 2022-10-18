Польский политолог: Жители Крыма – неотъемлемая часть российского общества во всех измерениях

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Американцы подстрекают украинцев к попыткам захвата Крыма, хотя население полуострова категорически не хочет возвращения под контроль Киева.

Об этом в своем Telegram-канале рассуждает польский политолог Матеуш Пискорский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американский институт изучения войны, а вслед за ним и СМИ, в том числе польские, утверждают, что «из всех украинских территорий, которые Украина должна захотеть вернуть в своих интересах, Крым должен быть в начале списка». Нет смысла рассматривать реальность такого сценария, так как он слишком оторван от действительности. Однако стоит обратить внимание на мотивы, стоящие за призывами к Киеву захватить полуостров. Речь идет не о воле местного населения, которое является неотъемлемой частью российского общества во всех измерениях. Дело даже не в интересах Украины, о которых, как мы видим, никто в Вашингтоне и Лондоне особо не заботится. Речь идет об интересах НАТО, а точнее, англосаксов. Такие слова нужно цитировать и повторять, чтобы пузырь мифа о том, что так называемый Запад – это какие-то ценности или чьи-то права, наконец, лопнул», – призывает Пискорский.

Он также описывает ситуацию в Польше – страна расплачивается экономическим кризисом за антироссийский курс, при этом политики в Варшаве по-прежнему соревнуются в выпадах против русских, провоцируя военный конфликт.

«Путешествие по осенней Польше. На автозаправочных станциях цены на топливо снова ужасающе высоки. В магазинах пенсионеры начинают воровать сливочное масло, потому что больше не могут себе его позволить. Другие магазины усиливают охрану в ожидании волны мародеров. С каждым опавшим с дерева листом надежды на спасение становится все меньше и меньше. Край пропасти все ближе… Люди все еще не думают. Они живут где-то в параллельном мире. Они испытывают эмоции, искусственно созданные другими людьми. И самое страшное, что их возбуждает вид крови. В зависимости от их симпатий – кровь той или иной стороны продолжающейся войны. Потому что они не признают эту кровь человеческой… Война – это не романтика и не благородное испытание характера. Но они будут поддерживать ее до тех пор, пока кто-то из их близких или членов их семьи не погибнет на фронте, не вернется искалеченным или с необратимым психическим отклонением… Восторг людей от картинок смерти чужих братьев, сыновей, внуков, мужей. Слепая вера в то, что Родина олицетворяется безумным разжиганием пожара ненависти, что её представление должно сопровождаться чьей-то смертью. Бессмысленное в каждом случае прекращение чьего-то земного существования по приказу тех, кого совершенно не интересуют чужие слезы, страдания, сиротство, вдовство или потеря ребенка. Все чаще слово «человек» звучит не гордо, а, скорее, ужасно. Вот, что вижу, находясь среди польских милитаристов, поклонников войны и уничтожения своей собственной страны», – резюмирует Пискорский.