Польский посол в Германии превзошёл в шутовстве даже киевских клоунов

23.03.2021, Берлин, Матеуш Пискорский

Новости Украины

Анджей Пшилембский, посол Польши в Германии, не перестает удивлять своими выходящими за рамки дипломатии высказываниями. На этот раз в интервью немецкому изданию RND он призвал к прекращению сотрудничества Европы с Россией. «Нам надо ослабить русских» – утверждает он и заявляет, что «поляки поют русские песни, смотрят российские фильмы, но мы также готовы при необходимости бороться с ними. Я думаю, России пора опомнится».

Также Пшилембский посчитал возможным прокомментировать будущее другой соседней страны – Беларуси. «Для свержения режима протестов недостаточно» – заявил. И подчеркнул, что невозможно обойтись без жертв в Минске.

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Таким образом, однозначно высказался за незаконные действия и использование насилия в республике. А все потому, что – как утверждает польский посол в Германии – «Россия там главнокомандующий». Также, выступая против строительства «Северного потока-2», Пшилембский напомнил, что с конца 2022 года Польша прекратит любой импорт природного газа из России.

Пшилембский для правящей партии «Право и справедливость» представляет особенную ценность, как один из немногих интеллектуалов, согласившихся сотрудничать с партией Ярослава Качиньского. Сразу после смоленской авиакатастрофы 2010 года создал в Познани Академический гражданский клуб имени Леха Качиньского, таким образом, получая доверие брата погибшего президента и перспективы карьерного роста.

Вскоре после победы «ПиС» на парламентских выборах 2015 года Пшилембский был назначен послом в Берлине. Его супруга Юлия Пшилембская стала председателем Конституционного суда. Сын получил трудоустройство в крупной страховой государственной компании.

Любопытно, что в прошлом Пшилембский состоял в Союзе социалистической польской молодежи, а в конце 1970-х стал информатором Службы безопасности ПНР. Кстати, сотрудничество со спецслужбами он продолжил и после 1989 года, сотрудничая с Управлением охраны государства.

Несмотря на свою прошлую ангажированность, Пшилембский стал не только послом в Берлине, но еще возглавил группу советников президента Анджея Дуды по внешней и международной политике. В итоге стал одним из идеологов правящих элит в этой области.