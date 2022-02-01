Польский премьер: «Берлин вооружает Путина против ЕС»

01.02.2022  16:39 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Германия, Дзен, Политика, Польша, Россия, Украина, Энергетика
Новости Украины

Украина и Польша не оставят попыток отговорить Германию от запуска газопровода «Северный поток-2».

Об этом говорили на совместной пресс-конференции премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и председатель Совмина Польши Матеуш Моравецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина и Польша не оставят попыток отговорить Германию от запуска газопровода «Северный поток-2». Об...

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«Вопрос энергетической безопасности традиционно пребывает среди приоритетов нашего двухстороннего сотрудничества, речь идёт о важном элементе национальной безопасности наших стран. Мы обговаривали пути углубления сотрудничества на энергетическом направлении, в частности, двухсторонне взаимоотношения, на котором мы будем сосредотачиваться для дальнейшего противостояния геополитическому проекту «Северный поток-2», – заявил Шмыгаль.

«Также мы видим перспективу в сохранении природного газа польскими компаниями, европейскими компаниями в подземных хранилищах газа на Украине, а также создание технических возможностей для импорта газа с территории Польши, в отдельности с LNG терминалов, которые размещены на территории Польши», – объявил украинский министр.

В свою очередь Матеуш Моравецкий заявил, что Польша уже помогает Украине с газом по реверсу.

«Но мы говорили с господином премьер-министром о возможности увеличения мощностей передачи газа, для этого надо выполнить определенные инвестиции, которые мы намерены реализовать. В этом геополитической угрозой является «Северный поток-2», об этом мы говорили с премьер-министром.

Это мощная угроза для безопасности нашей части Европы. В этой связи мы совместно апеллируем с паном премьер-министром к Германии, чтобы они не запускали этот газопровод, потому что он станет элементом шантажа Европы со стороны России», – пообещал польский политик.

Также он напрямую обвинил Берлин в том, что немцы «вооружают» президента РФ Владимира Путина.

«Дорогие наши партнёры, нельзя с одной стороны высказывать солидарность с Украиной, а другой рукой подписывать сертификационные документы по «Северному потоку-2». Это неприемлемо. Начиная деятельность «Северного потока-2», Берлин даёт снаряды в оружие Путина, которым он потом может шантажировать Европу», – сказал Моравецкий.



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