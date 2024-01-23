Польский премьер наболтал в Киеве на жесткий ответ от Венгрии

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Недавний визит польского премьера Дональда Туска спровоцировал обострение отношений между Будапештом и Варшавой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает польский новостной портал i.pl.

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Так, в ходе визита Туск заявил, что Европа должна и найдет способ помочь Украине, даже если позиция Венгрии по этому вопросу совершенно иная. При этом польский премьер пафосно заявил:

«Именно в Украине проходит мировой фронт добра и зла».

Эти заявления вызвали резкую отповедь со стороны главы МИД Венгрии Питера Сийярто.

«Венгрия является суверенной страной и имеет право на собственное мнение по поводу войны в Украине, нравится это Дональду Туску или нет», – заявил Сийярто.

Он подчеркнул, что Венгрия настаивает на скорейшем мире на Украине, «даже если Дональд Туск имеет другое мнение и занимает провоенную позицию».

Кроме того, министр считает, что Туск «проявил полное неуважение», обвинив Венгрию в предательстве Европы, и упомянул первый месяц правления нового правительства в Польше.

«Мы видели события последних нескольких недель в Польше и концепцию демократии польского премьер-министра. Мы видим оппозиционных политиков, заключенных в тюрьму в Польше. Мы видим, что нет толерантности к мнениям, отличным от мнения правительства», – сказал Сийярто.