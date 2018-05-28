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Польский премьер назвал “Северный поток-2” “гибридным оружием” и “отравленной таблеткой”
Газопровод «Северный поток-2» может стать “российским гибридным оружием”, нацеленным на Евросоюз и НАТО, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом в польском Сейме на Парламентской ассамблее НАТО заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает польское издание на wPolityce.
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В частности, Моравецкий отметил, что «Северный поток-2» представляет угрозу для энергетической безопасности и солидарности Европы.
«Это новое гибридное оружие, нацеленное на ЕС и НАТО, это отравленная таблетка европейской безопасности», — подчеркнул он.
По его мнению, газопровод «Северный поток» ранее позволил РФ накопить средства для “агрессии против Украины и Грузии”.
Метки: мнение, Польша, Северный поток-2
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