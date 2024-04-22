Польский президент-русофоб расхвалил Трампа

Ян Вишневецкий.  
22.04.2024 18:42
  (Мск) , Варшава
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Вооруженные силы, Выборы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Польша, Россия, Спецоперация, США, Украина


Польша много выиграла от президентства Дональда Трампа в США. Об этом рассказал польский президент Анджей Дуда в интервью изданию “Super Express”.

Журналист спросил у Дуды, правда ли, что истинной целью его визита в Нью-Йорк была встреча с экс-президентом США Дональдом Трампом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша много выиграла от президентства Дональда Трампа в США. Об этом рассказал польский президент...

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«Я рад, что мы смогли встретиться, потому что у нас дружеские отношения. Я очень хорошо вспоминаю период сотрудничества с Дональдом Трампом. И я не стесняюсь этого сказать: Польша много выиграла от этого президентства», – убеждал Дуда.

Он напомнил, что именно тогда было принято решение о том, что Варшава может купить истребители F–35, было увеличено присутствие американских войск в Польше. И, наконец, именно тогда были подписаны крупные газовые контракты, в то время как США заблокировали завершение строительства газопровода «Северный поток – 2». 

По его словам, всё это имело немаловажное значение для польско-американских отношений, но прежде всего «для укрепления и построения архитектуры безопасности в Польше».

«Нам было о чем поговорить с президентом Трампом почти 2,5 часа. Это была очень хорошая встреча. И мы встретились как раз сейчас, потому что мы оба были в Нью-Йорке одновременно», – сказал Дуда.

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