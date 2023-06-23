Польский президент сравнил Россию с диким зверем, которого нужно застрелить

Анатолий Лапин.  
23.06.2023 09:06
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Польша, Русофобия, Украина


Россия – это дикий зверь, который ест людей, поэтому его нужно застрелить.

С таким сравнением в интервью украинским пропагандистам выступил президент Польши Анджей Дуда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия – это дикий зверь, который ест людей, поэтому его нужно застрелить. С таким...

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По мнению Дуды, непозволительно допустить победу России над Украиной.

«Нельзя позволить России выиграть войну против Украины. По нескольким причинам: во-первых, потому что героизм украинского народа, героизм защитников Украины заслуживает наивысшего уважения и поддержки. Это самое первое…

Во-вторых, нельзя позволить России победить, потому что она будет продолжать наступать. Это будет поддержкой ее империализма. Она, как дикий зверь, который съест человека. Если дикий зверь пожирает человека, обычно говорят, что его нужно выследить и застрелить, потому что он привык есть человеческое мясо.

Так же и с Россией – если Россия съест Украину, даже частично, она бросится на остатки Украины, как только придет в себя. А потом набросится на другие страны – на Польшу, на страны Балтии, на страны бывшей сферы влияния Советского Союза», – заявил Дуда.

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