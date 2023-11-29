Польский пропагандист объяснил, где пробежала кошка между Варшавой и Киевом

Попытки украинской власти выставить за российскую атаку падение ракеты комплекса ПВО ВСУ С-300 на пограничный город Пшеводув положили начало конца украино-польской дружбы.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил польский пропагандист Михаил Потоцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Потоцкого, последнюю точку в охлаждении отношений поставил скандал с блокадой вывоза зерна из Украины через Польшу.

«Первым большим разочарованием было то, что независимо от того, что они (польские политики) уже знали, что это украинская ракета, и независимо от того, что Польша официально не делала никаких обвинений относительно Украины, потому что мы, наши политики понимали, что все равно ответственность – российская. Без российской войны, без вторжения, атаки не было бы украинской антиракеты на польской территории.

Независимо от этого украинская власть все время пыталась убедить, что это российская ракета. Хотя это не имело большого значения… Тогда начался процесс, когда эта большая близость, которая началась между президентами Зеленским и Дудой еще до большого вторжения, до 24 февраля, она начала превращаться в двустороннее разочарование. Потом пошли другие дела, зерновой кризис, и это все не очень оптимистично звучит на сегодняшний день», – заключил Потоцкий.