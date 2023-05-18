Польский публицист: Зеленский – антиукраинский политик

Анатолий Лапин.  
18.05.2023 13:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 721
 
Дзен, Политика, Польша, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский является исполнителем интересов американской военной разведки.

Об этом в эфире телеканала «БелТА» заявил польский публицист и блогер Томаш Грыгуч, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский является исполнителем интересов американской военной разведки. Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По мнению Грыгуча, Зеленский следует чужой воле, чтобы хоть как-то спровоцировать Россию.

«Зеленский – это антиукраинский политик. Если говорить с украинцами, то некоторые из них понимают, что действия президента Зеленского, киевского режима, являются античеловеческими, антиукраинскими, не соответствуют интересам Украины. Потому что они являются лишь исполнителями приказов военной разведки США», – считает эксперт.

 

«Давайте называть вещи своими именами – как уже мы говорили, военная разведка США борется также и с верой, православием. Часто показывают их истинное лицо, цель американских интенций, американскую истерию. Уже не знают, что еще плохого сделать, чтобы каким-то образом что-то выиграть, спровоцировать Россию», – заявил Грыгуч.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть