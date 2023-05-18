Польский публицист: Зеленский – антиукраинский политик

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Президент Украины Владимир Зеленский является исполнителем интересов американской военной разведки.

Об этом в эфире телеканала «БелТА» заявил польский публицист и блогер Томаш Грыгуч, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Грыгуча, Зеленский следует чужой воле, чтобы хоть как-то спровоцировать Россию.

«Зеленский – это антиукраинский политик. Если говорить с украинцами, то некоторые из них понимают, что действия президента Зеленского, киевского режима, являются античеловеческими, антиукраинскими, не соответствуют интересам Украины. Потому что они являются лишь исполнителями приказов военной разведки США», – считает эксперт.

«Давайте называть вещи своими именами – как уже мы говорили, военная разведка США борется также и с верой, православием. Часто показывают их истинное лицо, цель американских интенций, американскую истерию. Уже не знают, что еще плохого сделать, чтобы каким-то образом что-то выиграть, спровоцировать Россию», – заявил Грыгуч.