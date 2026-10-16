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В обозримой перспективе может возникнуть ситуация, что в Европе к власти придут силы, которые начнут отказываться от помощи Украине. А в США – наоборот – победят противники Дональда Трампа, которые возобновят накачку ВСУ оружием.

Об этом в эфире обслуживающей Зе-офис пропагандистски Натальи Мосийчук заявил бывший заместитель госсекретаря в министерстве экономики и труда Польши Петр Кульпа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я убежден, что может прийти ситуация после ограничения власти Трампа, после смены режима в Европе, может быть, что Европа перестанет помогать [Украине]. И тогда будут американцы помогать», – полагает Кульпа.

По его мнению, в этой ситуации скандинавские страны, Польша, Румыния, Турция должны «разделить риски».