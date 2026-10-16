Польский русофоб на укро-ТВ: «Наши союзники – те, кто выступает за распад России»
В обозримой перспективе может возникнуть ситуация, что в Европе к власти придут силы, которые начнут отказываться от помощи Украине. А в США – наоборот – победят противники Дональда Трампа, которые возобновят накачку ВСУ оружием.
Об этом в эфире обслуживающей Зе-офис пропагандистски Натальи Мосийчук заявил бывший заместитель госсекретаря в министерстве экономики и труда Польши Петр Кульпа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Я убежден, что может прийти ситуация после ограничения власти Трампа, после смены режима в Европе, может быть, что Европа перестанет помогать [Украине]. И тогда будут американцы помогать», – полагает Кульпа.
По его мнению, в этой ситуации скандинавские страны, Польша, Румыния, Турция должны «разделить риски».
«Критерий, кто является временным, а кто постоянным союзником, очень простой. Кто выступает за распад России, тот наш союзник. Тот, кто заинтересован, чтобы Россия сохранялась, тот временный союзник, даже если помогает [Украине]», – резюмировал Кульпа.
English version :: Читать на английском Польский русофоб на укро-ТВ: «Наши союзники – те, кто выступает за распад России»