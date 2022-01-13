Польский русофоб набросился с обвинениями на телеграм-канал «Нехта»

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Признанный экстремистским в Белоруссии телеграм-канал «Нехта» вредит репутации Польши, поскольку его редакция расположена в Варшаве.

Об этом заявил антироссийский польский аналитик, Президент Центра стратегического анализа Витольд Юраш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не только на востоке, но и на Западе, включая аккредитованый в Варшаве дипломатический корпус ЕС и НАТО, распространено мнение, что «Нехта» поддерживается и финансируется польским государством, хотя и не обязательно польскими спецслужбами. Все, что делает «Нехта», воспринимается — нравится нам это или нет — как действие, санкционированное или напрямую заказанное Польшей», — цитирует Юраша белорусское националистическое издание «Наша Нива».

Обвинения зазвучали с новой силой после того, как «Нехта», в 2020 году координировавший протесты в Белоруссии, начал писать о Казахстане и публиковать инструкции по тактике ведения уличного боя.

«Даже беглый анализ контента, который передает в последние несколько дней «Нехта», указывает на то, что этот канал в отношении событий в Казахстане не сохранил никакой нейтральности или журналистской объективности. Редакторы канала открыто призывали казахов выйти на улицу. В результате этого россияне обвиняют Польскую Республику в том, что она стояла за протестами», — сетует поляк.

И хотя, по мнению русофоба, в объективность белорусских и российских СМИ «никто не верит», их обвинения могут серьезно навредить репутации Польши.

«Позволяя белорусскому информационному каналу, который работает с нашей территории, открыто призывать казахов к выходу на улицы, мы рискуем получить то, что Россия уже делает, то есть указывать на Польшу как на государство, которое дестабилизирует ситуацию в регионе и пытается свергнуть режимы», — тревожится Юраш.