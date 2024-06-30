Польский русофоб: России необходимо поражение и два поколения демократизации

Вадим Москаленко.  
30.06.2024 16:15
  (Мск) , Варшава
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Польша, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


России нужны потрясения, вроде изменений после Русско-японской войны, которые впоследствии привели к событиям 1917 года.

Об этом в эфире телеканала «Белсат» заявил  руководитель Центра Восточной Европы Варшавского университета, председатель польской части Форума польско-украинского партнёрства при МИД Польши, отпетый русофоб Ян Малицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

России нужны потрясения, вроде изменений после Русско-японской войны, которые впоследствии привели к событиям 1917...

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«Проблема в том, что современное Российское государство – имперское, оно было, есть и будет таковым, пока не избавится от имперских вожделений. От них с проблемами, но всё же избавилась Франция, и Британия избавилась, хоть так же с множеством поблем. Россия же и россияне этого процесса даже не начинали. Он начнётся при исполнении двух условий, таких же, как в случае Британии и Франции. Во-первых, должна быть проиграна война. Во-вторых, многие годы должно вестись просвещение», – трепался дряхлый поляк.

Он развернул свою «мысль».

«Нужна проигранная война и драматическое потрясение, такое, как Русско-японская война, которая стала потрясением для России и запустила события, которые привели к падению царизма через 13 лет. Если нынешняя война будет проиграна, то свободная Украина вызовет в России драматическое потрясение. Но этого недостаточно. Необходимо воспитание в демократическом духе двух поколений», – разглагольствовал Малицкий.

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