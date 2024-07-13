Польский Сейм признал высылку 1944 года из Крыма «геноцидом»

Михаил Рябов.  
13.07.2024 12:09
  (Мск) , Москва
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Дзен, Крым, Политика, Польша, Россия, Русофобия


Польский Сейм признал «актом геноцида крымско-татарского народа» высылку в другие республики СССР части населения Крымского полуострова в 1944 году по обвинению в коллаборационизме.

Решение в пятницу принято 414 голосами «за», против выступило 16 парламентариев, ещё двое воздержались.

Польский Сейм признал «актом геноцида крымско-татарского народа» высылку в другие республики СССР части населения...

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Как рассказал «ПолитНавигатору» польский политолог Матеуш Пискорский, «проект резолюции инициировал Павел Коваль, известны польский сторонник прометеизма».

Прометеизм – это проект Юзефа Пилсудского с целью ослабления и расчленения Российской империи (впоследствии Советского Союза) при помощи ставки на поддержку сепаратистов из числа национальных меньшинств. В 1926 году в Париже была основана организация «Прометей» (Prometeusz), в состав которой вошли представители Азербайджана, донских казаков, Грузии, Идель-Урала, Ингрии, Карелии, Коми, Крыма, Кубани, Северного Кавказа, Туркестана и Украины. 

«Попытки поддержки экстремистской деятельности самопровозглашенных представителей крымских татар польскими политиками продолжаются с 2014 года. Резолюция не имеет никаких реальных последствий и политического веса. Это одна из многих инициатив польского Сейма в таком жанре.

Лично многократно общался с представителями крымских татар и уверен, что именно Россия в состоянии обеспечить их все культурные права и идентичность», – сказал Пискорский, бывавший в Крыму как наблюдатель во время референдума 2014 года.

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