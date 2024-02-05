Польский спецназовец: Россия слишком сильна, чтобы Украина смогла ее победить
В войне на истощение, которой стал конфликт на Украине, у России гораздо больше шансов.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью Głos24 заявил известный в Польше как «Naval» бывший военный элитного польского спецназа «Гром», служивший в Ираке и Афганистане, а сегодня выступающий как военный аналитик.
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У него поинтересовались, сможет ли Украина вернуть потерянные территории.
«Я считаю, что если кто-то сделал такие предположения, то он просто ошибся. Россия слишком сильна, слишком велика, чтобы ее можно было просто вытеснить. Украинцы, конечно, имеют нашу сильную поддержку, у них есть технологические инновации, но их меньше. У них гораздо меньше сил и ресурсов.
Они хорошо защищаются, научились воевать, но я считаю, что на данный момент у них нет возможностей вытеснить Россию со своей территории наступлением в короткие сроки», – сказал бывший спецназовец.
По его словам, конфликт на Украине «начинает становиться войной на истощение».
«И Украина не хочет говорить, что они не смогут выиграть такую войну, но русским, безусловно, будет легче пережить время взаимного уничтожения. У России просто гораздо больший потенциал во всех отношениях», – убежден собеседник издания.
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