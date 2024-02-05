Польский спецназовец: Россия слишком сильна, чтобы Украина смогла ее победить

Игорь Шкапа.  
05.02.2024 08:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Польша, Россия, Украина


В войне на истощение, которой стал конфликт на Украине, у России гораздо больше шансов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью Głos24 заявил известный в Польше как «Naval» бывший военный элитного польского спецназа «Гром», служивший в Ираке и Афганистане, а сегодня выступающий как военный аналитик.

В войне на истощение, которой стал конфликт на Украине, у России гораздо больше шансов....

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У него поинтересовались, сможет ли Украина вернуть потерянные территории.

«Я считаю, что если кто-то сделал такие предположения, то он просто ошибся. Россия слишком сильна, слишком велика, чтобы ее можно было просто вытеснить. Украинцы, конечно, имеют нашу сильную поддержку, у них есть технологические инновации, но их меньше. У них гораздо меньше сил и ресурсов.

Они хорошо защищаются, научились воевать, но я считаю, что на данный момент у них нет возможностей вытеснить Россию со своей территории наступлением в короткие сроки», – сказал бывший спецназовец.

По его словам, конфликт на Украине «начинает становиться войной на истощение».

«И Украина не хочет говорить, что они не смогут выиграть такую ​​войну, но русским, безусловно, будет легче пережить время взаимного уничтожения. У России просто гораздо больший потенциал во всех отношениях», – убежден собеседник издания.

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