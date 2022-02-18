Польский спикер сорвал аплодисменты в Раде, покатив бочку на Россию

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Новости Украины

Польша, получившая значительную часть своих земель благодаря Советскому Союзу после Второй мировой войны, оказывается, всего 30 лет назад освободилась от «ярма и порабощения».

Об этом, выступая с трибуны Верховной рады Украины, заявил маршал Сената Польши Томаш Гродский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы прекрасно знаем, что означает порабощение народа и советское ярмо, от которого мы освободились тридцать лет назад. Мы понимаем, что означает быть лишенным суверенитета. Поэтому хочу заверить вас от имени всей делегации и всего польского народа, что мы сделаем всё, что в силе сенаторов Верхней палаты польского парламента, чтобы никто не решился суверенитет Украины. Чтобы никто не решался нарушать территориальную целостность и право украинского народа на самоопределение. Вы можете рассчитывать на нас как на проверенных друзей. Ещё не умерла Украина, пусть живёт мир и дружба между нашими народами, пусть живёт свободная Украина», – резюмировал поляк.

Украинские депутаты долго стоя аплодировали Томашу Гродскому.

Напомним, что, как и Польша, Украина получила значительную часть земель во время пребывания в составе Советского Союза.