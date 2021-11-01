Польский телеканал критикует Украину за экономическое сотрудничество с Белоруссией

01.11.2021 23:31 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Хотя Украина «поддерживает демократические изменения в Беларуси», но торговать «с режимом» не стесняется.

Об этом со скорбью сообщает польский телеканал «Белсат», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поставки сырья из Белоруссии для проекта Владимира Зеленского «Большое строительство» выросли вдвое, контракты стали дороже, бизнес расцветает.

«Что это? Двойная игра Киева или всего лишь забота о своих государственных интересах?» – задается вопросом «Белсат».

«Я бы не стал рассматривать политические вопросы. Нам нужен качественный битум, качественные работы, гарантия на произведенные работы и рыночно обоснованная стоимость этих работ. Больше ничего не интересно для отдельно взятого пользователя дорог», – отвечает ему руководитель общественной организации «Развитие инфраструктуры» Станислав Гвозиков.

За последние годы три белорусских государственных предприятия подписали с украинскими дорожными службами 42 договора на 230 миллионов долларов. За три года стоимость контрактов удвоилась. Для сравнения -Турция получила только два контракта, Азербайджан и Польша – по одному.

Кроме того, белорусский импорт битума на Украину в этом году вырос на 55% и составил 244 тысяч тонн. На этом Минск заработал 188 млн долларов.

Министр инфраструктуры Украины времен президентства Петра Порошенко Владимир Омельян критикует белорусские компании за то, что они не зарегистрировали филиалы на территории страны и использовали технику низкого качества.

Но украинские специалисты прогнозируют, что в следующем году сфера сотрудничества с белорусскими компаниями расширится. Польский телеканал расстраивается, что их не волнует проблема «репрессий и политических заключенных».