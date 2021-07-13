Польский ученый: УПА – террористы, и никак иначе!

13.07.2021, Варшава, Матеуш Пискорский

Новости Украины

На конференции, приуроченной к годовщине геноцида поляков и других меньшинств украинскими националистами во время и после Второй мировой войны, которая состоялась в городе Замость, участники попытались определить не только политический, но и правовой статус ОУН / УПА. Ученые пришли к неутешительным для современных украинских националистов выводам.

Об этом в материале для «ПолитНавигатора» рассказывает польский политолог Матеуш Пискорский, который также присутствовал на конференции.

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Политолог и конфликтолог Марек Гонска, бывший преподаватель польской Академии военных искусств в Варшаве, выступил с докладом, в котором призвал к переосмыслению роли и определения УПА с точки зрения существующих международных стандартов.

Марек Гонска

Гонска обратил внимание, что назвать УПА партизанскими отрядами, как это делают на Украине, невозможно. В соответствии с положениями Гаагского регламента 1907 года и Женевской конвенции 1949 года, партизанскими являются исключительно структуры, подконтрольные легитимному правительству. Однако марионеточное (союзное гитлеровцам) украинское правительство Ярослава Стецько просуществовало всего несколько дней.

Очередным из необходимых условий признания данной структуры партизанской является использование ее членами опознавательных знаков. Тем временем, боевики УПА зачастую переодевались в германские, советские или польские военные формы, вводя в заблуждение свои потенциальные жертвы.

Основной задачей УПА, по словам Гонски, было «уничтожение гражданского населения (польского, еврейского, словацкого, венгерского)», а не борьба с военными структурами Германии, Советского Союза и даже польскими партизанами Армии Краевой. Ученый напомнил, что украинские националисты стремились избежать боев с военными, пытаясь в первую очередь нападать на мирных, беззащитных граждан.

Гонска ссылался на существующие с начала XX века международное военное право, обращая внимание на понятие «военной необходимости». Гаагский регламент подробно описывал действия, которые являются военными преступлениями, никак не связанными с вопросами ведения традиционных боевых действий, направленных против вооруженных сил противника. Это касается особенно принципа минимизации потерь среди мирного населения, отказа от планового уничтожения культурного наследия и других гражданских объектов. Официальные приказы командиров УПА противоречили всем этим нормам и стандартам, что позволяет определить ячейки украинских националистов, как криминальные структуры.

Гонска пришел к выводу, что «УПА Бандеры являлась террористической организацией ОУН, которая использовала террор с целью подчинения гражданского населения». Подытоживая, польский ученый подчеркнул, что украинских националистов невозможно определить по-другому: они, без всяких сомнений, были просто террористами.