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Новости Украины

Марцин Вырвал один из самих известных польских журналистов и военных корреспондентов, который с февраля регулярно работает на Украине. Он побывал под Киевом, затем на Донбассе.

Вопреки украинской пропаганде, Вырвал решил поделится с читателями самого посещаемого портала Onet.pl картиной с фронтов СВО, которую увидел собственными глазами.

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«Каждый раз, когда возвращаюсь с Украины в Польшу, обращаю внимание на существование параллельных реальностей. Одна это реальность из СМИ, которая говорит, что я должен верить, что победа Украины в войне с Россией вопрос времени. Вторая это та, которую я вижу собственными глазами на Донбассе», – пишет Вырвал.

Польский журналист подчеркивает, что во время вооруженного конфликта информационную войну ведут все стороны. Поэтому единственным источником информации, считает он, является доступ к местам событий. По его мнению, польские военные эксперты не обладают полной картиной происходящего и – в силу своей поддержки украинской стороны – опираются на дезинформацию киевской пропаганды.

Вырвал обращает внимание на опыт командующего СВО генерала Александра Дворникова. Военный корреспондент считает, что применяемая российской стороной тактика оказалась довольно успешной в Сирии. Автор описывает обстановку на Донбассе, показывая заметный прогресс российских военных усилий.

«Я тогда задаю вопрос: если бы сегодня получилось достичь прекращения боевых действий, у кого переговорная позиция сильнее? Ответ на этот вопрос является ответом на вопрос, кто на данный момент побеждает в этой войне», – подытоживает корреспондент издания.