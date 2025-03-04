Польский военный: Путин не смог взять Киев, но он захватил Вашингтон

Украина, если будет экономить боеприпасы, сможет удерживать оборону до лета, заявил в интервью порталу Onet польский военный эксперт капитан Мацей Лисовский.

«Скорее всего, это означает, что больше Брэдли не будет. Также, вероятно, не будет согласия примерно на 50 Абрамсов, которые должны были пройти через Австралию. Также может не быть согласия на поставку самолетов…

Речь идет и о боеприпасах для зенитных установок, для Химарсов и артиллерийских боеприпасах. Однако здесь есть довольно положительный элемент. Украина начала собственное производство артиллерийских боеприпасов калибров 155 и 122. На данный момент Украина покрывает в этом отношении от 40 до 50 процентов своих потребностей…

Все остальное в состоянии с нынешних производственных мощностей реализовать для них Европейский Союз, страны которого сейчас производят около 1,4 млн единиц таких боеприпасов в год…

Это не то, что сработает на Украину уже в первый день…

Украина к лету способна функционировать таким образом, чтобы ее ситуация с поставками не мешала», – уверяет поляк.