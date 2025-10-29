Польский ВПК греет руки на Украине

Олег Кравцов.  
29.10.2025 11:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 166
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Польша, Украина


Благодаря войне на Украине Польша существенно нарастила продажи своего оружия Киеву.

Об это пишет польское издание Dziennik Gazeta Prawna, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Благодаря войне на Украине Польша существенно нарастила продажи своего оружия Киеву. Об это пишет...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Если в 2020 году польские компании продали за рубеж оружия на сумму почти 400 миллионов евро, то после начала российской операции в 2022-м цифра выросла 1,2 миллиарда евро. А прошлый год и вовсе стал рекордным – оружия продано на 3,2 миллиарда евро, подавляющее большинство которого было закуплено Украиной.

Председатель Комитета национальной обороны Польши Анджей Гжиба считает, что его страна должна воспользоваться сложившейся экономической ситуацией.

«Сейчас уникальное время, когда структура закупок и потребности армии перестраиваются. Мы должны использовать это для укрепления наших возможностей и развития нашей промышленности», — заявляет он.

В свою очередь президент Польской палаты производителей национальной оборонной продукции Славомир Кулаковский считает, что нужно искать другие рынки сбыта.

«80% экспорта приходится на Украину и военную сферу. Я бы сосредоточился на остальном мире, потому что там нет резкого роста», — сказал Кулаковский.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить