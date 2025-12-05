Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Возвращение Украины в зону российского влияния несет смертельную угрозу для Польши.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в польском журнале Do Rzeczy пишет автор ряда книг, вице-президент Института социальных знаний Бартош Копчиньский.

«Когда США, наконец, достигнут соглашения с Кремлем о прекращении войны и будущем Украины, она окажется политически подчиненной России. Россия аннексирует часть украинской территории, а остальная часть станет российским доминионом и будет проводить в жизнь политику Москвы», – пишет Копчиньский.

Он указывает, что сейчас Украина — «наёмник Европы», которая обслуживает тех, кто платит.

«Это лишь вопрос времени, когда Киев развернёт свои союзы и станет российским наёмником… Россия нападёт на Польшу, но не одна, а используя закалённую в боях украинскую армию», – пишет автор.

Однако далее польский «эксперт» демонстрирует то ли полное непонимание целей российской СВО, то ли намеренно их искажает – он уверяет, что подконтрольные России украинские солдаты двинутся на Варшаву «под флагами Бандеры».

«Может случиться так, что оружие, которое мы бесплатно передали украинцам, в будущем будет использовано под бандеровскими флагами для завоевания Польши», – говорится в публикации.

По его словам, Украина уже продемонстрировала свои возможности, «взорвав «Северный поток». Кроме того, в статье высказываются опасения относительно «другой армии» – неизвестного числа украинцев, которых польские власти пустили в свою страну без всяких ограничений.

«Возможно, пожары и диверсии в Польше имеют вовсе не российское, а украинское происхождение. Волынь может повториться, на этот раз на всей территории Польши», – опасается Копчиньский.

Он признает, что угроза Польше со стороны России реальна, но называет это «реакцией на польскую агрессию», чего не осознают поляки, находящиеся «под влиянием пропаганды о постоянных нападениях России на Польшу».