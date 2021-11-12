Польский журналист: Между Белоруссией и Польшей идёт война – и уже есть трупы

Между Белоруссией и Польшей идет война, и на ней есть жертвы.

Об этом в интервью израильскому телеканалу ИтонТВ заявил главный редактор польского журнала “Факты после мифов” Дарек Цыхоль, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Это настоящая война между Белоруссией и Польшей. Пуль пока нету, вместо пуль мигранты. Но есть и жертвы. Местные говорят, что на уровне 70, но возможно даже 200 трупов. Проверить мы это не можем, потому что наше чудесное правительство ввело чрезвычайное положение на 3 км от границы на линии 180 км. Запретили присутствие журналистов. Странно? Да. Корреспонденты могут работать на фронтах разных войн, но на границу нас наша власть не пускает. Что там на самом деле происходит, мы не знаем. Знаем только, что говорит их пропаганда», – сказал Цыхоль.

Он посетовал на то, что в общественной дискуссии в Польше по поводу мигрантов не вспоминают об участии польских военных в войнах на Ближнем Востоке, а также роли Варшавы в организации Беломайдана.

«Почему Лукашенко нас так ненавидит? Хочу напомнить, что еще год назад мы гордились тем, что наше правительство делает больше всех, чтобы свергнуть правительство Лукшенко. Это мы начали войну с ним. Это на территории нашей страны существует уже 14 лет телевидение Белсат, которое настроено только на борьбу с Лукашенко. Я не хочу поддерживать этот режим, но хочу обратить внимание на факты», – заключил Цыхоль.