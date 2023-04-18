Польский журналист: «Наши граждане шокированы украинизацией своей страны»

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Польшу поглотила коррупция и кумовство на украинский манер. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил польский журналист и политолог Марек Сиерант, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Сиеранта, поляки в шоке от того, что их страна – член НАТО и ЕС – пошла по пути «украинизации».

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«Существуют правоохранительные органы, это союзник PIS, партия «Польская солидарность», лидер которой является министром судебной системы и, внимание, генеральным прокурором. Так что, он будет сам себя проверять и своих друзей по коалиции? Ну нет», – сказал эксперт.

«Я извиняюсь за то, что сейчас скажу, но у нас реальная украинизация польского политикума. Я такие вещи видел на Украине, а теперь мы уже имеем в Польше, но разница в том, что мы – в Евросоюзе и в НАТО. В Украине я еще могу это понять – не была сделана чистка во власти, в спецслужбах, много чего не было сделано и могут быть такие проблемы, но у нас, для поляков это шок», – заявил Сиерант.